Заступниця прокурора МКС заявила про підтримку Австралії — ABC News Australia

В Австралії заступниця прокурора Міжнародного кримінального суду Назхат Шамім Хан заявила, що Канберра та інші держави надають суду значну підтримку через нові санкції адміністрації президента США Дональда Трампа. Вона перебуває цього тижня в Канберрі та Брісбені, де проводить зустрічі з юристами й посадовцями з Австралії та країн Тихоокеанського регіону, повідомляє ABC News.

За словами Хан, санкції вже створили для суду певні труднощі, однак низка країн підтримала МКС публічно або через непублічні дипломатичні контакти. Вона наголосила, що суд запроваджує нові системи, аби зменшити вплив обмежень на працівників і продовжувати свою роботу з потерпілими, які звертаються до МКС.

Обмеження для суду

Останній пакет санкцій США, оголошений 9 жовтня, спрямований проти МКС як інституції. Він передбачає замороження активів суду у США, а також блокування фінансових операцій та ІТ-угод МКС з американськими компаніями. Повне запровадження заходів відкладене на 180 днів.

Хан зазначила, що наслідки санкцій складно передбачити, оскільки окремі банки та інші установи можуть застосовувати обмеження ширше, ніж того вимагають американські рішення. Через це наразі неможливо визначити, скільки працівників суду можуть зіткнутися з проблемами доступу до банківських чи інших послуг.

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Допомога з боку Канберри

Австралійський уряд раніше критикували міжнародні юристи за повільну реакцію на санкції, оскільки країна приєдналася до заяви із засудженням цих заходів приблизно через три дні після її появи. Водночас заступниця прокурора МКС позитивно оцінила публічну підтримку Канберри.

За її словами, австралійські посадовці в Нідерландах надали помітну й задовільну допомогу громадянам Австралії, які працюють у суді, зокрема щодо збереження доступу до банківських і фінансових послуг. Хан також сказала, що МКС та інші багатосторонні інституції мають протистояти тиску й захищати заснований на правилах міжнародний порядок.

США та Ізраїль різко засудили МКС після оголошення судом наміру переслідувати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта за воєнні злочини і злочини проти людяності. Нещодавно суд також оприлюднив ордери на арешт кількох лідерів руху «Талібан» у справі про переслідування жінок і дівчат в Афганістані.

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