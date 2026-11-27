У Бельгії в п’ятницю, 27 листопада, через IT-збій на всіх залізничних станціях перестали працювати пасажирські інформаційні екрани та системи гучномовних оголошень. Це підтвердив оператор залізничної інфраструктури Infrabel, повідомляє Anadolu Agency.

Несправність по всій країні

Порушення охопило залізничні станції по всій країні. За даними бельгійського суспільного мовника VRT, унаслідок несправності пасажирські інформаційні табло залишилися порожніми. Водночас системи, через які на станціях передають гучномовні оголошення, стали непрацездатними.

Таким чином, збій торкнувся двох способів інформування пасажирів на станціях: інформації на екранах і повідомлень через системи оголошень.

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Причину збою не встановили

Речник Infrabel Фредерік Петі заявив, що порушення в роботі систем спричинив IT-збій. Водночас першопричина цієї несправності на момент повідомлення залишалася невідомою.

В Infrabel зазначили, що працюють над вирішенням проблеми якомога швидше.

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