Збій Microsoft посилив у Європі заклики до цифрової незалежності — Politico Europe

У Дубліні, Ірландія, після масштабного збою сервісів Microsoft, який тривав майже 24 години та зачепив мільйони користувачів у 74 країнах, посилилися заклики розвивати власну цифрову інфраструктуру Європи. Несправність вплинула, зокрема, на роботу пошти Outlook і сервісу Teams для обміну повідомленнями, повідомляє Politico Europe.

Залежність від зовнішніх технологій

Генеральний директор Mistral Артур Менш заявив після зустрічі лідерів ЄС щодо штучного інтелекту в Дубліні, що лише 20% європейських цифрових сервісів працюють на європейській інфраструктурі. За його словами, кошти, які витрачають на американські чи китайські технології, можна було б спрямувати на інфраструктуру під європейським контролем, а також на дослідження і розробки.

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі написав у соцмережі X, що незалежність Європи не можна передавати на аутсорсинг і її слід будувати в Європі. Дипломат ЄС, присутній на переговорах, наголосив на потребі пришвидшити видачу дозволів та інвестиції, щоб конкурувати на світовому ринку й забезпечити суверенітет.

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Заклики змінити держзакупівлі

Депутатка Європарламенту з Фінляндії Аура Салла заявила, що ЄС передав надто велику частину цифрової інфраструктури суб’єктам за межами блоку. Вона запропонувала, щоб державні контракти підтримували європейські технології.

Генеральний секретар Digital SME Alliance Себастьян Тоффалетті назвав збій нагадуванням про системний ризик концентрації цифрової інфраструктури в кількох глобальних технологічних гігантів. У Великій Британії представниця Ліберальних демократів Вікторія Коллінз закликала терміново припинити залежність від обмеженої кількості компаній. Німецький депутат Йоганнес Шецль заявив, що цифровий суверенітет має визначатися здатністю залишатися працездатними навіть під час таких збоїв.

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