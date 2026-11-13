Збій Microsoft вплинув на NHS і поліцію Британії — BBC News

Глобальний збій на деяких платформах Microsoft вплинув на роботу служб охорони здоров’я, поліції, аптек, парламенту та освітніх установ у Великій Британії. Пацієнтам NHS England радять приходити на заплановані прийоми, якщо їм не повідомили про скасування, повідомляє BBC News.

Затримки в медичних службах

Представник NHS повідомив, що лікарняні трасти Англії запроваджують заходи для мінімізації перебоїв у критично важливих послугах. Виконавчий директор NHS Alliance Кіаран Девейн заявив, що збій зачепив деякі сервіси NHS, зокрема електронну пошту.

Пацієнтам рекомендують телефонувати за номером 999 у разі надзвичайної ситуації, а в інших випадках звертатися до служби 111, онлайн-сервісу 111 або до місцевої аптеки. Деякі практики лікарів загальної практики закликали пацієнтів тимчасово не надсилати повідомлення через свої сайти, а з термінових питань телефонувати або приходити особисто.

Національна фармацевтична асоціація попередила, що аптекам складніше зв’язуватися з практиками лікарів загальної практики та деякими пацієнтами. Через це очікування може тривати довше, а з деякими рецептами можливі затримки.

Профспілка GMB повідомила про серйозний вплив на служби швидкої допомоги та трасти NHS. За її даними, працівники служб 111 і 999 не можуть передавати дані пацієнтів звичним способом, що створює значне накопичення звернень, хоча виклики щодо невідкладних і небезпечних для життя випадків, імовірно, не постраждали.

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Поліція та державні сервіси

Столична поліція Лондона, поліція Великого Манчестера, Північного Йоркширу, Південного Уельсу та Дайфед-Повісу повідомили про можливі проблеми з онлайн-формами. Людей із терміновими, але не екстреними зверненнями закликали телефонувати за номером 101. Поліція Шотландії також попередила про можливі затримки з відповідями на форми, подані протягом останньої доби.

Депутати парламенту не можуть отримати доступ до своїх парламентських облікових записів, однак для роботи парламенту запровадили альтернативні механізми. Уряд оцінює наслідки збою для своїх систем. Водночас аеропорти Гітроу, Манчестера та Станстеда працюють у звичайному режимі, а операції британських розвідувальних служб, за наявною інформацією, не зазнали впливу.

Причина збою

Microsoft заявила, що проблема виникла через вищий за звичайний рівень навантаження на сервери. Компанія повідомила про «ранні ознаки стабілізації» систем, водночас робота над усуненням несправності триває. Microsoft і фахівці з кібербезпеки виключили кібератаку як причину інциденту, що зачепив Outlook, Teams і Copilot.

Королівська пошта також повідомила про недоступність частини онлайн-сервісів і можливі затримки або ненадсилання сповіщень про доставку. Водночас приймання та доставлення поштових відправлень продовжується у звичайному режимі.

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