У США рейси авіакомпанії Delta Air Lines масово затримувалися через технічну несправність, яка порушила роботу головного хабу перевізника — міжнародного аеропорту Гартсфілд—Джексон в Атланті. Як повідомляє Anadolu Agency, збій вплинув на вильоти та прибуття літаків у низці великих американських аеропортів.

Обмеження для рейсів до Атланти

Федеральне авіаційне управління США спершу призупинило вильоти рейсів Delta, що прямували до Атланти. Згодом цей захід замінили програмою затримок: літакам дозволили вилітати, однак середній час затримки становив майже годину. Спочатку дію програми планували щонайменше до 13:00 за місцевим часом.

Delta пояснила збої несправністю автоматизованої системи, яка перед вильотом розраховує вагу та балансування літака. Команди перевізника перейшли на ручні процедури, щоб безпечно відправляти рейси, поки триває відновлення автоматизації. Водночас ручні розрахунки уповільнили відправлення бортів, обмежили доступність гейтів для літаків, що прибувають, і посилили скупчення в аеропорту.

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Затримки в аеропортах США

Пасажири повідомляли про затримки в Атланті, Ньюарку, Ла-Гуардії, аеропортах Вашингтон Рейган і Даллес, а також у Бостоні, Балтиморі, Маямі та Міннеаполісі. За даними сервісу FlightAware, незадовго до 10:00 в аеропорту Атланти було затримано майже 500 рейсів.

Станом на 11:36 за східним часом на національній сторінці статусу FAA вже не відображалася програма затримок для Атланти. Водночас залишалося незрозумілим, чи вдалося Delta повністю відновити автоматизовану систему.

Збій стався напередодні активного періоду подорожей на День подяки. Адміністрація аеропорту Атланти очікує понад 4 мільйони пасажирів до 1 грудня, що на 5% більше, ніж торік.

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