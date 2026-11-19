Тривалий збій у внутрішніх комунікаційних системах Агентства національної безпеки США зачепив об’єкт у штаті Джорджія, який, за даними CNN, стежить за кібербезпекою на Близькому Сході. Як повідомляє The Independent, несправність тривала третій день і викликала занепокоєння щодо внутрішніх комунікацій, пов’язаних із війною в Ірані.

Найчутливіші та найважливіші розвідувальні мережі АНБ продовжували працювати. Водночас працівники об’єкта в Джорджії використовували резервні системи та альтернативні способи обміну інформацією.

Код помаранчевий у штаб-квартирі

У штаб-квартирі АНБ у штаті Меріленд ситуації надали статус «код помаранчевий». За даними CNN, це означало, що кампус тимчасово закрили для більшості працівників.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кореспондентка CNN із питань національної безпеки Наташа Бертран заявила, що багато співробітників об’єкта в Джорджії через збій працювали з дому. За її словами, за домашніми мережами вони не могли отримати доступ до чутливої та засекреченої інформації. Повне відновлення роботи, за оцінкою журналістки, могло тривати до п’ятниці, однак точні строки залишалися невідомими.

Версію кібератаки відкинули

Американські посадовці повідомили CNN, що версію кібератаки відкинули. За їхніми словами, проблема була пов’язана з оновленнями програмного забезпечення після виявлення дослідниками вразливостей місяцем раніше.

У заяві у вівторок АНБ назвало інцидент тимчасовим погіршенням роботи під час планового технічного обслуговування. В агентстві заявили, що частина внутрішніх систем зазнала впливу, але критично важливі можливості залишаються повністю працездатними, а інфраструктура має кілька рівнів резервування.

Читай нас у