Збій у Workday обмежив доступ працівників до HR-сервісів — Engadget

Масштабний збій у HR-платформі Workday увечері 13 листопада обмежив працівникам доступ до облікових записів і робочих функцій. Користувачі не могли фіксувати початок і завершення робочого часу, переглядати дані про оплату праці, подавати заявки на відпустку або оформлювати пільги.

Системи перевели в режим обслуговування

Як повідомляє Engadget, компанія Workday перевела частину систем у режим технічного обслуговування після виявлення проблеми під час тестування. У компанії пояснили, що через неузгодженість певної інформації користувачі могли отримувати помилки під час входу до облікових записів або виконання завдань у системі.

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За даними Downdetector, кількість повідомлень про проблеми в роботі сервісу різко зросла приблизно о 17:19 за східним часом США. Згодом число таких повідомлень зменшилося.

Платформою користуються 11 500 організацій

Наразі незрозуміло, чи збій торкнувся всіх клієнтів Workday. Компанія повідомляє, що її послугами для різних кадрових завдань користуються 11 500 організацій у світі. Серед клієнтів платформи — Target, Walmart, Charles Schwab, Nasdaq, Netflix, Міністерство енергетики США та Лабораторія реактивного руху NASA. Компанія перепросила за перебої та заявила, що шукає найкращий спосіб усунути проблему.

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