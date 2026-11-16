Збій зірвав іспити для сотень студентів у Мельбурні — The Guardian

В Австралії сотні студентів Університету Мельбурна були змушені залишити підсумкові іспити через збій цифрової платформи, необхідної для їх складання. Проблема виникла під час екзаменів у Королівській виставковій будівлі в районі Карлтон у Мельбурні: частина студентів змогла увійти до системи, тоді як інші близько 50 хвилин чекали перед порожніми екранами.

Іспити скасували через збій системи

Як повідомляє The Guardian, серед скасованих був іспит з австралійської політики. Студенти мали за дві години написати два есе обсягом по 1000 слів. За словами першокурсника Джола Скобі, спершу цей іспит планували провести у письмовій формі, але згодом його перевели на цифрову платформу.

Представник університету підтвердив, що технічні проблеми спричинили скасування невеликої кількості іспитів 11 та 16 листопада. За попередньою оцінкою закладу, несправність може бути пов’язана зі сторонніми технічними партнерами, залученими до проведення цифрових іспитів.

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Студенти чекають на альтернативні варіанти

В університеті заявили, що застосовують передбачені процедури для розв’язання проблеми та повідомлять постраждалим студентам про альтернативні варіанти складання іспитів. Також заклад надає студентам підтримку через стрес, спричинений скасуванням.

Студентка Міллі Маунтфорд сказала, що інформація про можливі дати повторного іспиту була обмеженою. Інша студентка, Шарлотта Вікхем, зауважила, що перенесення може вплинути на її заплановану поїздку до родини в Тасманії через високу вартість і обмежені можливості зміни авіаквитків.

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