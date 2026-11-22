Збірна Англії з регбі наступної суботи вдруге поспіль зіграє проти Нової Зеландії — цього разу в матчі за третє місце Nations Championship. Команди посіли другі місця у своїх групах, а в попередній зустрічі англійці перемогли All Blacks з рахунком 37:12 на Allianz Stadium, повідомляє Sky Sports News.

Шанс на третю перемогу поспіль

Форвард англійської збірної Елліс Гендж закликав команду повторити результат останнього матчу, водночас наголосивши, що Нова Зеландія залишається складним суперником. За його словами, All Blacks можуть несподівано діяти дуже прямолінійно й жорстко, однак Англія впоралася з цим у попередній грі.

Перемога 37:12 стала другою поспіль для англійців над Новою Зеландією після успіху з рахунком 33:19 у листопаді минулого року. За 121-річну історію протистояння це лише другий випадок, коли Англія здобула дві послідовні перемоги над All Blacks. Тепер команда Стіва Бортвіка може оформити третю поспіль звитягу в цьому суперництві.

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Англія також продовжила серію до п’яти перемог у тест-матчах. Гендж застеріг команду від надмірної реакції на зовнішні оцінки, згадавши поразку від ПАР з рахунком 21:45 у стартовому матчі Nations Championship приблизно п’ять місяців тому.

Жест Аткінсона не стосувався хаки

Себ Аткінсон був останнім із п’яти авторів спроб збірної Англії в матчі на Allianz Stadium. Після гри він показав язик і зробив жест, що імітує перерізання горла. В інтернеті його помилково пов’язали з хакою новозеландців.

Регбіст пояснив, що це гладіаторське святкування, натхнене його захопленням історією Стародавнього Риму. Аткінсон раніше випробував цей жест у складі «Глостера» та ще не вирішив, чи стане він його постійним способом святкувати спроби.

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