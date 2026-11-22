Збірна Франції з регбі повернула Жего й Рамоса до заявки на фінал проти ПАР — Channel NewsAsia
Збірна Франції з регбі повернула Оскара Жего та Томаса Рамоса до складу з 42 гравців для підготовки до фіналу Nations Championship проти Південної Африки. Матч відбудеться 29 листопада на стадіоні «Твікенем» в Англії та стане першим фіналом цього турніру.
Зміни у складі Франції
До заявки не потрапили восьмий номер Грегорі Олдрітт і вінгер Аарон Грандідьє-Нкананг.
Водночас до складу увійшли капітан Антуан Дюпон, флайхав Маттьє Жалібер і вінгер Луї Б'єль-Біарре.
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Шлях до фіналу
Рамос не грав із кінця вересня через травму стегна.
Франція забезпечила собі місце у фіналі після перемоги над Аргентиною з рахунком 45:17 із бонусним очком на «Стад де Франс». Раніше цього місяця французька команда перемогла Південну Африку з рахунком 21:19. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.