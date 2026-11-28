У Лондоні, Велика Британія, збірна Ірландії з регбі перемогла Австралію з рахунком 38:14 та посіла п’яте місце в дебютному Nations Championship. Два занесення у складі ірландців оформив Джеймс Макнебні, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

П’ять занесень Ірландії

Ірландці також занесли спроби завдяки центровому Роббі Геншоу, восьмому номеру Ніку Тімоні та вінгеру Робу Балакуну. Водночас протягом значної частини матчу команда Ірландії перебувала на власній половині поля.

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Перевага Австралії без реалізації

Австралійська команда більше володіла м’ячем і переважала за територією. Австралійці неодноразово заходили до 22-метрової зони Ірландії, однак надійна оборона суперників і помилки не дали їм використати цю перевагу.

Австралія набрала 14 очок завдяки спробам лока Джеремі Вільямса та скрам-хафа Калані Томаса. Попри суттєву різницю в рахунку, австралійці, за оцінкою Reuters, могли вважати цей матч втраченою можливістю.

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