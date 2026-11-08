Збірна Кенії вийшла до чвертьфіналу жіночого турніру Rugby Africa з регбі-7 — Nation Kenya

За даними Nation Kenya, жіноча збірна Кенії з регбі-7 перемогла Гану з рахунком 27:7 і Туніс — 19:0 на жіночому турнірі Rugby Africa з регбі-7 у Найробі, Кенія. Команда Lionesses посіла перше місце у своїй групі та вийшла до чвертьфіналу.

Перемоги Кенії в групі

У матчі проти Тунісу спроби занесли Джудіт Окуму, Фрешія Одуор і Кетрін Елізабет. У грі з Ганою Джанет Окелло оформила дубль, а Одуор, Елізабет і Сінаїда Мокая також занесли спроби.

Головний тренер кенійок Саймон Одонго заявив, що рівень африканських команд зріс і його збірній не варто втрачати пильність. За його словами, Гана й Туніс чинили Кенії серйозний опір, однак команда здобула перемоги.

Сенсація Замбії

У чвертьфіналі Кенія мала зіграти з Маврикієм. Переможниця цього матчу в півфіналі мала зустрітися з Південною Африкою або Угандою.

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Капітанка Кенії Стелла Вафула наголосила, що команда не недооцінюватиме суперниць. Вона згадала силу збірної Уганди та перемогу Замбії над Південною Африкою.

Замбія обіграла чинних чемпіонок із Південної Африки з рахунком 19:14, перервавши їхню серію з 50 матчів без поразок на турнірі, що тривала 14 розіграшів. До цього Південна Африка перемогла Руанду 57:0 і Зімбабве 26:10, а Замбія здолала Руанду 50:0 та Зімбабве 36:5.

Переможниця турніру отримає путівку до World Rugby Division III, який відбудеться в Дубаї 27–29 листопада.

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