Збірна Нової Зеландії з регбі перемогла Англію з рахунком 26:8 у матчі Nations Championship на стадіоні Allianz Stadium Twickenham в Англії. Новозеландці взяли реванш за рекордну поразку від англійців із різницею у 25 очок, якої зазнали на тому самому стадіоні тижнем раніше, повідомляє Sky Sports News.

Дві спроби Нової Зеландії

Англія вийшла вперед уже на третій хвилині після дальнього штрафного удару Генрі Слейда. Однак у сильний дощ господарі не набирали очок до 75-ї хвилини, коли хукер Джеймі Джордж заніс спробу після молу.

Новозеландці занесли дві спроби: на 17-й хвилині відзначився восьмий номер Воллес Сітіті, а на 46-й — скрам-хав Кем Ройгард. Ройгард завершив атаку в куті поля. Флай-хав Річі Мо'унга реалізував обидві спроби та забив чотири штрафні, набравши загалом 16 очок.

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Жовті картки та реакція Англії

Англія отримала дві жовті картки: лока Алекса Коулза покарали за високий захват, а запасного гравця третьої лінії Генрі Поллока — за офсайд і повторні командні порушення. Наприкінці матчу жовту картку за повторні командні порушення також отримав лок збірної Нової Зеландії Скотт Барретт.

Капітан Англії Маро Ітодже після гри визнав, що команда виступила недостатньо добре та припускалася помилок у точності й виконанні. Головний тренер англійців Стів Бортвік зазначив, що Нова Зеландія краще впоралася зі складними погодними умовами, переважала за територією та ефективніше грала ногами.

Наступний матч Англія проведе у лютому 2027 року проти Ірландії в Дубліні в межах Кубка шести націй. Збірна Нової Зеландії повернеться на поле 25 квітня 2027 року в матчі з Австралією в Брісбені.

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