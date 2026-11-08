Збірна ПАР викликала Етзебета замість Ахмеда перед матчем із Францією — TimesLIVE

Збірна ПАР з регбі викликала досвідченого лока Ебена Етзебета, який у понеділок має приєднатися до команди у Франції. Він замінить 20-річного флайхава Якіна Ахмеда, котрий повернеться до ПАР через проблеми з плечем, пише TimesLIVE.

Повернення Етзебета

Етзебет не потрапив до початкового складу команди тренера Рассі Еразмуса на другу частину Чемпіонату націй через травму. Тепер він відновився та знову отримав виклик до національної збірної.

Регбіст провів за Springboks 147 тест-матчів і є рекордсменом команди за кількістю таких поєдинків. Еразмус зазначив, що Етзебет додасть групі досвіду та лідерських якостей на важливому етапі Чемпіонату націй.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Повернення Ахмеда до ПАР

Ахмед був одним із шести гравців збірної, які ще не дебютували за національну команду. Через біль у плечі він пропустив більшість тренувань під час підготовки до перемоги ПАР над Італією з рахунком 66:7 у Турині.

За словами Еразмуса, після тижня в таборі збірної Ахмед краще ознайомився з її системою роботи, а здобутий досвід має допомогти йому надалі. Тренер додав, що команда має достатньо варіантів у задній лінії, тому вирішила запросити Етзебета. У понеділок Еразмус має оголосити матчеву заявку з 23 гравців на гру проти Франції.

Читай нас у