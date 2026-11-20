Збірна ПАР з регбі змінила гравця другої лінії у стартовому складі перед суботнім матчем Nations Championship проти Ірландії в Дубліні. Франко Мостерт замінить Руана Норт'є, який спершу мав вийти на поле разом з Ебеном Етзебетом.

Зміна через ушкодження

Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на SA Rugby, Норт'є зазнав незначного ушкодження на тренуванні протягом тижня. Медична команда збірної контролювала його стан, однак головний тренер Расі Ерасмус у п'ятницю вирішив діяти обережно, аби дати гравцеві більше часу на відновлення.

Луд де Ягер залишиться серед запасних як резервний гравець другої лінії.

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88-й матч Мостерта

Для Мостерта гра в Дубліні стане 88-ю у складі національної команди. У двох попередніх матчах листопадової частини Nations Championship проти Франції та Італії він починав зустрічі на лаві запасних. Поєдинок з Ірландією стане його третьою появою за збірну в цьому відрізку турніру.

Ерасмус відбуває шестиматчеву дискваліфікацію від World Rugby після того, як поставив під сумнів доброчесність арбітрів після поразки своєї команди на «Стад де Франс». Тренеру заборонено заходити на стадіон у Дубліні, проте він може працювати зі збірною під час підготовки до матчу.

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