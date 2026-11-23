Збірна ПАР з регбі внесла сім змін до стартового складу та провела одну перестановку на позиціях перед фіналом Чемпіонату націй проти Франції. Матч відбудеться в неділю на стадіоні «Твікенгем», повідомляє Channel NewsAsia.

Зміни в задній лінії

Сача Файнберг-Мнгомезулу перейшов на позицію фулбека замість травмованого Даміана Віллемсе. На позиції флай-хава його замінить Мані Ліббок, а Кобус Рейнах розпочне матч скрам-хавом.

Даміан де Алленде та Джессі Кріл залишилися в центрі, тоді як Ітан Гукер і Курт-Лі Арендсе зіграють на флангах. Капітан Сія Колісі та Пітер-Стеф дю Туа збережуть місця фланкерів, а Кемерон Ганеком виступить під восьмим номером.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Новий перший ряд і можливий дебют

У другій лінії разом із Лудом де Ягером зіграє Салмаан Моерат. У першому ряду вийдуть хукер Ян-Гендрік Весселс і пропи Герхард Стенекамп та Томас дю Туа.

Форвард Еммануель Чітука, який народився в Демократичній Республіці Конго, може дебютувати за ПАР, вийшовши на заміну. На лаві запасних команди буде шість форвардів і два гравці задньої лінії. Брат гравця Вінсент також виступає за збірну ПАР.

Відсторонений головний тренер Рассі Ерасмус заявив, що команда незадоволена двома останніми матчами, оскільки в кількох компонентах гри діяла недостатньо ефективно. Раніше в листопаді Франція перемогла ПАР у Парижі з рахунком 21:19 у матчі групового етапу.

Читай нас у