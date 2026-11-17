Збірна Шотландії з регбі не зможе розраховувати на капітана Сіоне Туіпулоту, скрам-хава Бена Вайта та восьмого номера Джека Демпсі у фінальному матчі групового етапу Чемпіонату націй проти Японії. Гра відбудеться в суботу на стадіоні «Мюррейфілд» у Шотландії, повідомляє BBC Sport.

Травми гравців

Центр «Глазго Ворріорз» Туіпулоту в останній момент вибув зі складу на недільний переможний матч Шотландії з Австралією через травму коліна. Скрам-хав французького «Тулона» Вайт зазнав травми коліна під час гри на «Мюррейфілді».

Демпсі, який представляє японський клуб «Тосіба Брейв Лупус», травмував стопу. Усі троє повернулися до своїх клубів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміни у складі

Через травми до клубів також повернулися гравець задньої лінії «Сараценз» Фергус Берк і лока «Глазго Ворріорз» Алекс Крейг та Скотт Каммінгс. Пропа «Единбурга» Оллі Блайт-Лафферті відпустили зі складу збірної.

До команди Грегора Таунсенда викликали форвардів «Единбурга» Гранта Гілкреста і Магнуса Бредбері, а також лока «Лестер Тайгерс» Кема Гендерсона. Скрам-хав «Монпельє» Алі Прайс, який тренувався зі збірною перед матчем з Австралією, зберіг місце у складі.

Джош Маккей, який приєднався до «Глазго» у 2021 році, цього тижня отримав право виступати за Шотландію на підставі проживання в країні. Регбіст, який ще не грав за національну команду, може дебютувати у матчі з Японією. Після п’яти ігор Шотландія посідає четверте місце в таблиці команд Північної півкулі, а результати матчів вихідних визначать її суперника у фіналах Чемпіонату націй на стадіоні «Альянц».

Читай нас у