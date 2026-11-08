Збірна США розгромила Німеччину 5:0 на жіночому ЧС з хокею — The Guardian

Збірна США з хокею перемогла Німеччину з рахунком 5:0 у матчі групи A жіночого чемпіонату світу в Есб'єргу, Данія. Захисниця Емма Пешел відзначила свій дебют за національну команду голом у першому періоді, повідомляє The Guardian.

Дебютний гол Пешел

Рахунок у матчі відкрила Кейсі О'Браєн, яка також записала до активу результативну передачу. Пешел закинула другу шайбу американок кидком із синьої лінії. У другому періоді перевагу США збільшила Алекс Карпентер, а в третьому періоді голи забили Еббі Мерфі та Джой Данн.

Воротарка Гвінет Філіпс відбила всі 13 кидків суперниць. Для збірної США це другий поспіль матч турніру без пропущених шайб: у стартовій грі команда перемогла Швейцарію з рахунком 7:0. Після двох поєдинків американки мають співвідношення закинутих і пропущених шайб 12:0.

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Рекорди та наступний матч

Капітанка США Гіларі Найт зробила результативну передачу та довела свої рекордні показники на чемпіонатах світу до 54 асистів і 122 очок. Захисниця Керолайн Гарві віддала дві гольові передачі — загалом п'ять у двох стартових матчах турніру.

Головний тренер американської команди Джон Вроблевскі заявив, що збірна зосередиться на наступній грі проти Австрії. Цей матч також відбудеться в Есб'єргу в понеділок.

В іншому матчі групи B у Гернінгу збірна Швеції після стартової поразки від Канади обіграла Фінляндію з рахунком 4:1. Гільда Свенссон закинула шайбу в більшості та віддала результативну передачу.

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