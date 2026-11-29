Чоловіча збірна Туреччини з баскетболу перемогла Ісландію з рахунком 101:83 у домашньому матчі другого раунду європейського відбору на чемпіонат світу 2027 року. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Перевага Ісландії до перерви

Першу чверть господарі завершили з мінімальною перевагою — 23:21. У другій десятихвилинці ісландці вийшли вперед і на 16-й хвилині вели 39:33, зокрема завдяки грі в трисекундній зоні Трюггві Глінасона.

Турецька команда скоротила відставання до одного очка після влучання Флінна на 18-й хвилині, однак до перерви Ісландія зберегла лідерство — 46:43.

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Ривок господарів після перерви

На початку другої половини гри результативними атаками відзначилися Ерджан Османі та Шехмус Хазер. На 24-й хвилині турецька команда вийшла вперед — 54:52, а на 26-й хвилині збільшила відрив до семи очок — 61:54, після того як Османі пройшов увесь майданчик.

Перед заключною чвертю Туреччина вела 73:67, а в останньому періоді наростила перевагу до 16 очок — 95:79. Перемога стала дев'ятою для турецької збірної у кваліфікації, тоді як Ісландія зазнала шостої поразки. Наступний матч збірна Туреччини проведе 26 лютого 2027 року на виїзді проти Литви.

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