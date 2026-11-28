Збірна Вельсу з регбі перемогла Японію з рахунком 40:10 на Allianz Stadium у Твікенгемі, завершивши кампанію в Nations Championship. Як повідомляє Sky Sports, валлійці здобули другу перемогу над японською командою за три тижні.

Шість спроб Вельсу

Вельс забезпечив собі перевагу вже в першому таймі, набравши 26 очок без відповіді. Джош Адамс оформив дві спроби на 10-й та 17-й хвилинах, а Блер Мюррей заніс м’яч на 13-й хвилині. Ще одну спробу до перерви, на 33-й хвилині, виконав Рубен Морган-Вільямс.

Флай-хав Сем Костелоу виконав п’ять реалізацій. У другому таймі Джек Морган, який вийшов із лави запасних, двічі приземлив м’яч у заліковому полі суперника — на 51-й і 65-й хвилинах.

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Спроби Японії наприкінці матчу

Японська команда відповіла двома спробами у заключній частині зустрічі: їх виконали Комура на 69-й хвилині та Вайлеа на 76-й.

За три тижні до матчу в Твікенгемі Вельс обіграв Японію в Кардіффі з рахунком 28:21. У листопаді валлійці також перемогли Нову Зеландію — 35:28 — та поступилися Австралії з рахунком 26:29. Наступний матч збірна Вельсу проведе в лютому 2027 року проти Франції в Парижі в межах Кубка шести націй.

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