Збройні сили Німеччини спростять повідомлення про сексуальні проступки — The Independent

Збройні сили Німеччини пообіцяли спростити для військовослужбовців процедуру повідомлення про сексуальні проступки та відстежувати, яких заходів уживають за такими зверненнями. Рішення оголосили після внутрішнього дослідження, за яким 40% військовослужбовиць зазнали щонайменше одного випадку сексуальних проступків протягом останніх 12 місяців, повідомляє The Independent.

Результати опитування

Дослідження провів Центр військової історії та соціальних наук, що належить німецьким збройним силам. Його основою стали запитання анкети, надіслані 45 тисячам військовослужбовців.

За даними дослідження, сексуальні проступки охоплювали словесні домагання, небажане ознайомлення з порнографічними матеріалами та небажані дотики. У 2% випадків ішлося про сексуальне насильство.

Про подібний досвід заявили також близько 19% військовослужбовців-чоловіків. Негетеросексуальні військові непропорційно часто стикалися з такими проявами.

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Реакція міністерства оборони

Міністр оборони Борис Пісторіус назвав зростання кількості зареєстрованих випадків сексуального насильства неприйнятним і пообіцяв розширити консультування для постраждалих. За його словами, реальна кількість випадків може у три-п’ять разів перевищувати кількість офіційно зареєстрованих.

Пісторіус зазначив, що молоді жінки на нижчих військових посадах особливо потерпають від таких проступків. Він наголосив, що дослідження має стати початком подальших дій, а не завершенням роботи.

Очільник оборонного відомства також заявив, що командири, які не подають належного прикладу, толерують проступки або не реагують на них послідовно, більше не обійматимуть керівних посад.

Звіт оприлюднили в період, коли Німеччина нарощує чисельність збройних сил. У 2025 році уряд схвалив план добровільної військової служби, що передбачає збільшення кількості підготовлених резервістів приблизно до 200 тисяч, а також щонайменше 260 тисяч військовослужбовців на дійсній службі.

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