Зедер вважає можливою домовленість про податок на електроенергію — Der Spiegel

У Німеччині глава Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер заявив, що урядова коаліція все ще може досягти домовленості щодо зниження податку на електроенергію та коригування прихованої податкової прогресії. Про це пише Der Spiegel.

В ефірі програми Berlin direkt на телеканалі ZDF баварський прем’єр-міністр назвав ці питання перевіркою довіри до уряду. Він закликав партнерів по коаліції провести переговори та знайти спільне рішення.

Переговори коаліції

Після засідання бюджетного комітету Бундестагу минулого тижня в ХДС посилилося невдоволення через те, що зниження податку на електроенергію для всіх не ухвалили. Як зазначає видання, це було передвиборчою обіцянкою.

У вівторок лідери ХДС, ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини планують обговорити це питання в коаліційному комітеті. Там також мають знову розглянути тему прихованої податкової прогресії.

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Можливі джерела фінансування

Зедер вважає, що зниження податку можливо профінансувати. За його словами, бюджетні політики вказували на можливість заощадити від 3 до 4 млрд євро завдяки невикористаним коштам Фонду клімату та технологічного трансферу.

Очільник ХСС також допустив запровадження податку на надприбутки нафтових компаній. Водночас він знову відкинув скасування підвищення пенсійних виплат для матерів як можливе джерело фінансування.

За зниження податку раніше також виступали прем’єр-міністр Гессену Борис Райн, очільник уряду Північного Рейну-Вестфалії Гендрік Вюст і земельний лідер Рейнланд-Пфальцу Гордон Шнайдер. Прем’єр Шлезвіг-Гольштейну Даніель Ґюнтер заявив, що довіряє канцлеру Фрідріху Мерцу в досягненні домовленості.

Водночас вплив зниження податку на широке полегшення витрат домогосподарств є предметом дискусій. Попередні оцінки передбачають економію до 80 євро на рік для однієї родини.

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