В Австралії партія Зелених запропонувала підвищити неоподатковуваний мінімум доходів для всіх платників податків із 18 200 до 26 000 доларів. Це має зменшити суму податку на до 1092 доларів на рік, або до 21 долара на тиждень, повідомляє ABC News.

Збільшення соціальних виплат

Новий лідер Зелених Девід Шубрідж має представити план у Національному пресклубі в середу. Партія також пропонує збільшити на 1092 долари всі виплати з підтримки доходів, зокрема допомогу з безробіття JobSeeker, виплати студентам і доглядальникам, а також пенсію за віком.

Згідно з витягом із промови Шубріджа, який бачило ABC, більше коштів мають отримати люди, які працюють, навчаються, шукають роботу або отримують пенсію. Лідер партії описує ініціативу як спосіб змінити ситуацію з нерівністю.

Вартість і фінансування

За оцінкою незалежного Парламентського бюджетного управління, реалізація пропозиції коштуватиме бюджету 22 млрд доларів щороку. Зелені пропонують компенсувати ці видатки надходженнями від газових і гірничодобувних компаній.

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Зокрема, партія просуває 25-відсотковий податок на експорт газу. The Australia Institute оцінював потенційні надходження від нього у 17 млрд доларів на рік, однак Парламентське бюджетне управління цей проєкт не оцінювало.

Шубрідж також заявляє, що прогресивна система роялті для видобувної галузі могла б принести 28 млрд доларів, посилаючись на дослідження Prosper Australia. Водночас ця сума є приблизним розрахунком можливих надходжень урядів штатів, якби вони встановили роялті на рівні Квінсленду. Які ресурси охоплюватиме можливий федеральний податок і як він взаємодіятиме з роялті штатів, ще не визначено.

Парламентське бюджетне управління також застерегло, що запропоноване збільшення соціальних виплат може зменшити стимул для частини отримувачів працювати більше годин. Доплату у 1092 долари не планують перевіряти за рівнем доходу, проте самі соціальні виплати залишаться залежними від доходу. Після перевищення порогу для отримання виплати людина одразу втратить усю доплату.

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