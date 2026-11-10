Зелені націлилися на п’ять округів у штаті Вікторія — ABC News Australia

В Австралії партія Зелених на майбутніх виборах до парламенту штату Вікторія планує поборотися щонайменше за п’ять додаткових округів, зокрема в районах внутрішньої півночі Мельбурна, де традиційно сильні лейбористи. Про це повідомляє ABC News.

Нині Лейбористська партія контролює 54 із 88 місць у нижній палаті парламенту Вікторії, коаліція — 29, ще п’ять місць належать депутатам, які не входять до цих політичних сил. Зелені мають три мандати — у Брансвіку, Мельбурні та Річмонді. Партія також розраховує здобути округ Пран, який представляє Ліберальна партія, а також Футскрей, Паско-Вейл, Престон і Норткот, де депутатів мають лейбористи.

Боротьба за Норткот

Одним із ключових округів стане Норткот, розташований приблизно за сім кілометрів від ділового центру Мельбурна. У 2022 році кандидат Зелених, учитель початкової школи та профспілковий активіст Кемпбелл Гом, програв лейбористці Кет Теофанус лише 184 голоси. Гом заявив, що під час спілкування з виборцями чує невдоволення тим, що Лейбористська партія нібито віддалилася від місцевих громад.

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Теофанус не погодилася з такою оцінкою та наголосила, що Норткот був конкурентним округом і на виборах 2018-го, і 2022 року. Вона визнала, що частина виборців може відчувати втому після 12 років лейбористського уряду, але закликала оцінювати результати роботи її партії у внутрішніх північних районах Мельбурна.

Конкуренція зліва

На голоси прогресивного електорату в Норткоті претендують також Вікторіанські соціалісти. Їхня кандидатка Кет Ларкін заявила, що її партія відрізняється від Зелених антикапіталістичною позицією та вважає пропозиції Зелених недостатньо радикальними. Соціалісти обіцяють заморожування й обмеження орендної плати, будівництво більшої кількості державного житла та повернення основних послуг у державну власність.

На виборах 2022 року преференції виборців Ліберальної партії та Вікторіанських соціалістів у Норткоті переважно спрацювали проти лейбористів і на користь Зелених, що зробило боротьбу напруженішою. Ларкін вважає, що її партія навряд чи переможе в окрузі цього разу, однак її голоси можуть вплинути на підсумок перегонів.

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