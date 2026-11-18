Президент України Володимир Зеленський заявив, що на тимчасово окупованих Росією територіях України досі діють обмеження швидкості для мережі Starshield — військової версії супутникової мережі SpaceX. За даними CNBC, українська сторона обговорює це питання зі США.

Вплив на дрони-перехоплювачі

За даними CNBC, через обмеження українські дрони, що рухаються зі швидкістю близько 100 миль на годину або швидше, можуть втрачати інтернет-з’єднання Starshield. У деяких випадках після втрати зв’язку безпілотники падають.

Україна застосовує дрони-перехоплювачі для захисту від російських атак безпілотниками та ракетами. Минулого тижня Зеленський повідомляв, що Київ перевіряє нові обмеження Starshield, зокрема поблизу лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. За його словами, окремі удари вже відбулися через те, що системи перехоплення не могли розвинути достатню швидкість.

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Заяви щодо причин обмежень

Тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік заявив, що обмеження швидкості Starshield діють в Україні вже сім днів. Наприкінці жовтня українські посадовці також повідомляли про подібні обмеження військової мережі.

Президент США Дональд Трамп і генеральний директор SpaceX Ілон Маск заперечували, що наказували сповільнити роботу Starshield. Маск заявляв, що системи Starshield належать і контролюються урядом США, а рішення щодо обмежень швидкості чи використання ухвалюють американські військові та президент США. Водночас The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців і поінформованих співрозмовників писала, що розпорядження про сповільнення віддав Маск.

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