У Києві президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC News заявив, що США затримують постачання систем Patriot. За його словами, Україна має «дуже великий» дефіцит ракет-перехоплювачів для протидії балістичним ракетам, а їхня нестача коштує людям життя.

Зеленський також висловив незадоволення тим, що Сполучені Штати, на його думку, більше зосередилися на Близькому Сході. Він закликав Вашингтон активніше тиснути на Росію — державу-агресора — під час переговорів про завершення війни та не дотримуватися надто нейтральної позиції щодо агресора.

Переговори в Абу-Дабі

Президент повідомив, що останній раунд переговорів в Абу-Дабі раніше цього місяця не приніс очевидного прогресу. За його словами, що більше сторони дізнаються про позиції одна одної, то більше виникає проблем. Наступний раунд переговорів очікують у грудні.

Зеленський також назвав дивним допис президента США Дональда Трампа, який опублікував фотографію, де обіймає Володимира Путіна, і назвав його другом. Президент України наголосив, що Путін є агресором і вбивцею, тому не може бути другом.

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Трамп зі свого боку написав у Truth Social, що під час саміту з Путіним у Китаї закликав Росію припинити військову агресію проти територій по всій Європі. Він також заявив, що вважає мирну угоду з Україною цілком можливою.

ППО, Starlink і зима

Зеленський заявив, що українські військові здатні знищувати близько 70% найшвидших російських дронів і цей показник зростає. Водночас він підтвердив, що супутникові системи Starlink і Starshield досі мають обмеження на тимчасово окупованих Росією територіях України. Президент сказав, що не знає, чиє саме це рішення: SpaceX чи політичне.

Також Зеленський визнав, що Україна готується до складної та небезпечної зими. За даними BBC, серед цілей останніх російських ударів по Києву були мости через Дніпро. Частина мешканців уже виїхала зі столиці, а деякі підприємства припинили роботу через відключення електроенергії та удари по логістичній інфраструктурі.

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