Зеленський заявив, що РФ посилила удари для тиску перед переговорами — The Guardian

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація — держава-агресор — посилила удари по Україні, щоб тиснути на Київ та його партнерів напередодні запланованих переговорів. За його словами, Росія сприймає дипломатію як форму агресії. Про це повідомляє The Guardian.

Удари по енергетиці

Міністерство енергетики України повідомило про масовану атаку на низку енергетичних об’єктів. Унаслідок атаки п’ять регіонів залишилися без електрики, а передавання електроенергії в Києві та прилеглих районах було суттєво ускладнене.

Зеленський повідомив, що вночі Росія запустила по Україні 172 дрони та 36 балістичних ракет. Серед них, за його словами, були ракети KN-23, виготовлені та поставлені Північною Кореєю. Президент також закликав Сполучені Штати збільшити допомогу Україні, наголосивши на значній нестачі ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

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Переговори в Абу-Дабі

Удари відбулися перед запланованою на наступний тиждень тристоронньою зустріччю в Абу-Дабі за посередництва США. Очікується, що у вівторок і середу українські посадовці проведуть переговори з російськими представниками та американськими посланцями. Це мають бути перші такі контакти за кілька місяців.

За даними видання, дипломатичний процес був призупинений із лютого, коли Вашингтон переключив увагу на війну з Іраном.

Окремо міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що став мішенню проросійських хакерів через підтримку України. За його словами, його персональні дані оприлюднили в даркнеті, а хакери намагалися отримати додаткову інформацію про нього та його родину. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала продаж конфіденційної інформації про державних посадовців серйозною проблемою.

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