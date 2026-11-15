Зеленський заявив, що США порушили питання Донбасу в обмін на НАТО — The Japan Times

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американські переговорники під час останнього раунду мирних переговорів в Абу-Дабі порушили питання можливого виходу України з Донбасу в обмін на вступ до НАТО. Про це The Japan Times повідомляє з посиланням на заяву глави держави, оприлюднену його офісом.

За словами Зеленського, це перший випадок, коли на переговорах пов’язали членство України в Альянсі з територіальними поступками. Президент наголосив, що Київ не готовий відмовлятися від територій.

Умови для можливого рішення

Водночас Зеленський сказав, що в разі отримання всеосяжного пакета гарантій безпеки, права на сильну та належно профінансовану українську армію, а також коштів на відбудову він виніс би це питання на загальнонаціональний референдум.

Президент також відкинув заклик Російської Федерації — держави-агресора — спершу досягти широкої домовленості про європейську архітектуру безпеки, а вже потім узгоджувати завершення війни. На його думку, насамперед необхідно завершити війну проти України.

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Переговори в Абу-Дабі

Дводенні переговори України та Росії — держави-агресора — за посередництва США завершилися в Абу-Дабі без значного прориву. Водночас сторони домовилися про обмін полоненими, який, за словами Зеленського, стосуватиметься понад тисячі людей. Остаточну кількість учасників обміну ще узгоджують.

Посланець президента США Дональда Трампа і його зять Джаред Кушнер заявив, що сторони на переговорах висунули максималістські позиції, але в приватних розмовах розуміють потребу в практичних компромісах для завершення війни. За словами Зеленського, американські переговорники також повідомили йому про згоду всіх сторін залучити Європу до майбутніх мирних переговорів.

Європейські представники в Абу-Дабі проводили консультації з посадовцями США та України, однак не брали участі в переговорах із російською стороною. За даними видання, до європейської переговорної команди мають увійти Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Польща та посадовці ЄС.

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