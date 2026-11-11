Зеленський заявив, що задоволений повідомленнями від США про завершення війни — The Hindu

Президент України Володимир Зеленський у Копенгагені заявив, що задоволений повідомленнями, які отримує від США щодо просування до завершення війни, яку Російська Федерація — держава-агресор — веде проти України. Він сказав це 10 листопада після переговорів із лідерами країн Північної Європи.

Відповідаючи на запитання про останні повідомлення від посланців президента США Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, Зеленський заявив: «Я бачу зміни. Я дуже задоволений тим, що чую». Як повідомляє The Hindu, того ж дня в Абу-Дабі завершився перший день тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США.

Переговори в Абу-Дабі

Зеленський охарактеризував перший день консультацій як конструктивний і змістовний. За даними джерела, це перші тристоронні переговори з лютого. На порядку денному, за словами президента України, було, зокрема, формування нової архітектури безпеки для Європи.

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Він назвав цю тему дуже складною, оскільки не всі деталі американських обговорень із Росією є відомими. Зеленський наголосив, що послідовність дій має принципове значення: спершу необхідно зупинити війну в Україні, далі надати Україні гарантії безпеки і лише після цього можна вести діалог про безпеку в Європі та світі.

Заява Лаврова

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не погодиться на негайне припинення вогню, не знаючи подальших кроків. На його думку, спочатку слід обговорити контури майбутньої європейської архітектури безпеки, а вже потім — припинення вогню в Україні.

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