Землетрус магнітудою 5,2 відчули в Афганістані та Пакистані — Anadolu Agency

Землетрус магнітудою 5,2 стався пізно ввечері в неділю в окремих районах Афганістану та Пакистану. Поштовхи відчули, зокрема, у столиці Афганістану Кабулі, провінції Нангархар і кількох сусідніх афганських провінціях.

Поштовхи в Афганістані

Про землетрус Anadolu Agency повідомило з посиланням на афганський телеканал TOLOnews. За даними телеканалу, одразу після поштовхів в Афганістані не надходило повідомлень про жертви або руйнування.

Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр зафіксував магнітуду землетрусу на рівні 5,2. Інших параметрів підземних поштовхів у повідомленні не наведено.

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Регіони Пакистану

У Пакистані поштовхи відчули в окремих районах північно-західної провінції Хайбер-Пахтунхва, повідомив телеканал Geo News. Тремтіння землі також відчули в північному регіоні Гілгіт-Балтистан.

Інформації про можливі наслідки землетрусу на території Пакистану в повідомленні не наведено.

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