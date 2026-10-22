Землетрус магнітудою 7 стався в Тибеті, є щонайменше двоє травмованих — Channel NewsAsia

У Тибеті, Китай, увечері 22 жовтня стався землетрус магнітудою 7,0. За даними Channel NewsAsia, щонайменше двоє людей дістали травми у селі неподалік від епіцентру.

Епіцентр у високогірному районі

Китайський центр сейсмологічних мереж повідомив, що поштовхи зафіксували приблизно о 22:33 у четвер. Епіцентр розташовувався в малонаселеному високогірному повіті в Нагчу, на півночі Тибету, на глибині 10 кілометрів.

Середня висота місцевості в радіусі п’яти кілометрів від епіцентру становить близько 4864 метрів. Відстань до Лхаси, адміністративного центру Тибету, — орієнтовно 400 кілометрів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Жителі залишали будинки

Державні медіа Китаю повідомили, що в найближчих до епіцентру селах на деяких будинках з’явилися тріщини. На відео місцевих офіційних медіа видно, як люди виходять із домівок та шукають прихистку надворі або в автомобілях, припаркованих на вулицях.

Один із жителів розповів, що прокинувся від сильних поштовхів і чув скрип будинку. Землетрус відчували в навколишній місцевості.

Після основного поштовху в довколишніх районах зафіксували серію слабших землетрусів магнітудою близько 3 і 4. Пожежно-рятувальні підрозділи мобілізували, і вони прямують до постраждалого району. За даними Channel NewsAsia, це найсильніший землетрус у Китаї із січня 2024 року.

Читай нас у