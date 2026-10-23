Землетрус магнітудою 7 у Тибеті забрав щонайменше 16 життів — BBC News World
У гірському районі Тибету стався землетрус магнітудою 7, унаслідок якого загинули щонайменше 16 людей. Ще 32 людини дістали поранення, повідомляє BBC News World з посиланням на китайські державні медіа.
Епіцентр у повіті Бачен
Епіцентр підземних поштовхів був у повіті Бачен у районі Нагчу, приблизно за 400 кілометрів на північний схід від Лхаси. За інформацією агентства Xinhua, яке посилається на місцеве управління з надзвичайних ситуацій, землетрус стався у четвер увечері.
Влада оголосила надзвичайну ситуацію та направила до ураженого району рятувальні команди. За місцевими повідомленнями, там обвалилися понад 300 будинків, а електропостачання в регіоні переважно припинилося.
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Доступ ускладнюють каменепади
Через каменепади дороги в районі довелося закрити, що ускладнює доступ рятувальників до уражених територій. На фото, опублікованому BBC, видно, як пожежники допомагають пораненим жителям Бачена.
Менш ніж два місяці тому Тибет і Непал постраждали від масштабних повеней та зсувів, спричинених обвалом льодовика. Тоді загинули щонайменше 1 400 людей, а сотні осіб досі вважаються зниклими безвісти.