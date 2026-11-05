Земля тимчасово захопила мінісупутник 2026 QQ8 — Space.com

Земля тимчасово захопила гравітацією космічний об’єкт 2026 QQ8, який називають мінісупутником або тимчасовим супутником планети. За даними Space.com, об’єкт потрапив під вплив земного тяжіння у квітні 2026 року, а вперше його спостерігали в серпні. Про відкриття 29 жовтня повідомив Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу.

Тимчасове захоплення

2026 QQ8 залишатиметься під дією гравітації Землі до кінця грудня, після чого має віддалитися від планети у січні 2027 року. Науковці відтворили траєкторію об’єкта та встановили, що навколо Сонця він обертається за 359 днів, або приблизно за 0,98 земного року.

Об’єкт наближається до Землі приблизно раз на десять років. Цього разу він підійшов досить близько, щоб земне тяжіння тимчасово захопило його.

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Відстань і розмір

Найближче 2026 QQ8 підійде до Землі на відстань близько 568 тисяч кілометрів. Це приблизно на 177 тисяч кілометрів далі, ніж середня відстань між Землею та Місяцем.

Розмір об’єкта оцінюють приблизно у два метри в діаметрі. Якби він увійшов в атмосферу Землі, то, ймовірно, повністю зруйнувався б до досягнення поверхні. Згадане виданням моделювання оцінює середній розмір тимчасових супутників Землі у 75 сантиметрів, а середню тривалість їхнього перебування поблизу планети — приблизно у дев’ять місяців.

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