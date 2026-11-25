Земля тимчасово захопила гравітацією невеликий природний об’єкт 2026 QQ 8, який увійшов до системи Земля—Місяць у квітні 2026 року. За прогнозом, він залишить її 7 грудня 2026 року. Як повідомляє ScienceAlert, діаметр тіла оцінюють у 1,3–1,9 метра.

Як підтвердили природне походження

Об’єкт уперше виявив 19 серпня 2026 року астроном Кріштіан Шарнецкі з обсерваторії Конколі в Угорщині. Спочатку дослідники не могли визначити, чи є він природним тілом, чи фрагментом космічного сміття. Через підозри щодо штучного походження 2026 QQ 8 двічі прибирали зі сторінки Центру малих планет, призначеної для координації спостережень за новими навколоземними об’єктами.

Команда астронома Грігорі Федореца з Університету Турку виміряла вплив тиску сонячного випромінювання на траєкторію об’єкта. Він виявився надто слабким для типового космічного сміття, але відповідав природному тілу. Спостереження Північного оптичного телескопа на Канарських островах також показали, що властивості відбиття світла об’єкта близькі до астероїдів S-типу, багатих на силікатні мінерали.

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Особливості траєкторії

29 жовтня Центр малих планет оголосив про відкриття 2026 QQ 8 і класифікував його як тимчасово захоплений об’єкт. Найближче зближення тіла із Землею оцінюють у 537 тисяч кілометрів.

За розрахунками Федореца та його колег, у системі відліку, що обертається разом із Землею навколо Сонця, об’єкт проходить лише приблизно три чверті оберту навколо планети. За цим підходом він є тимчасово захопленим прольотним об’єктом, а не мінісупутником. Інша група на чолі з астрономом Брайсом Боліном, використавши інший метод обчислення траєкторії, дійшла висновку, що тіло здійснює понад один оберт.

Перебування 2026 QQ 8 поблизу Землі тривалістю близько 7,5 місяця відносить його до 0,3% найдовших теоретично змодельованих тимчасово захоплених прольотних об’єктів. Дослідники також припускають, що це може бути уламок Місяця, вибитий ударом: його спектральні властивості подібні до двох базальтових зразків, доставлених місією Apollo 17. Водночас ці спостереження не виключають, що 2026 QQ 8 є звичайним кам’янистим астероїдом.

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