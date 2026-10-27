Зерматт Нео відкриє ресторан із викликом на 8 кг — Channel NewsAsia

Сінгапурський учасник змагань із поїдання їжі та автор контенту Зерматт Нео 28 жовтня відкриє свій перший ресторан Over на вулиці Трас у Сінгапурі. Заклад, створений у партнерстві з місцевою компанією The Wolfpack Investment Holdings, пропонуватиме великі порції місцевої комфортної їжі. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Три формати порцій

Меню ресторану матиме три розміри порцій: Lesser для одного гостя, Standard для компанії та Challenge — найбільші порції, розраховані на масштабні гастрономічні виклики. Серед страв будуть Belly Good Time зі свинячою грудинкою, листям шисо та хрусткою чилі-посипкою, а також Curry Me Over — хрустке куряче філе з рисом hom mali, хайнаньським карі, соусом нанбан і яєчним майонезом.

Напої також подаватимуть лише у великих порціях — звичайного розміру в меню не буде.

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Виклик на 8 кілограмів

У ресторані діятиме Ultimate Food Challenge: відвідувачам потрібно буде з'їсти 8-кілограмове блюдо за одну годину. Взяти участь можна самостійно або командою до чотирьох осіб. Тих, хто виконає завдання, внесуть до зали слави ресторану.

Over також планує змінні колаборації із сінгапурськими шеф-кухарями та гастрономічними брендами. Першою стане співпраця з Jett Barbecue: з 28 жовтня до 30 листопада гостям пропонуватимуть бургер із копченими яловичими ребрами, хрусткими цибулевими кільцями, смаженими яйцями та майонезом у всіх трьох розмірах порцій.

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