У Польщі організації жертв нацистських переслідувань звернулися до громадянського суспільства Німеччини з проханням надати гуманітарну підтримку людям, які пережили німецьку окупацію під час Другої світової війни. У відкритому листі, опублікованому 5 листопада на сайті Фонду польсько-німецького примирення, вони заявили, що в Польщі досі проживають близько 50 тисяч таких людей, повідомляє Deutsche Welle.

Серед них — колишні в’язні концентраційних таборів і тюрем, люди, яких депортували до Німеччини на примусові роботи, а також потерпілі від інших форм нацистських репресій. Автори звернення наголосили, що багато з них старші за 90 років, мають проблеми зі здоров’ям, стикаються зі зростанням вартості життя та потребують допомоги в повсякденному житті. «Ми більше не можемо чекати», — заявили організації.

Рішення щодо підтримки немає

Німеччина визнає моральну відповідальність перед потерпілими, які залишилися живими, однак федеральний уряд досі не ухвалив рішення щодо можливого гуманітарного жесту або додаткової підтримки. Заступник речника МЗС Німеччини Йозеф Гінтерзегер 23 вересня заявив, що рішення щодо «гуманітарного жесту» наразі немає, і це відображено у проєкті бюджету на 2027 рік.

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Питання воєнних репарацій десятиліттями ускладнює відносини Варшави та Берліна. Після демократичних перетворень у Центральній і Східній Європі та возз’єднання Німеччини федеральний уряд виділив 500 млн німецьких марок для жертв Голокосту в Польщі. Допомогу з цих коштів отримали понад мільйон людей, а колишнім примусовим робітникам також здійснювали виплати через фонд EVZ.

Позиції Варшави та Берліна

Уряд польської партії «Право і справедливість» у жовтні 2022 року офіційно вимагав від Німеччини 6,2 трлн злотих, оцінюючи в таку суму воєнні втрати країни. Уряд прем’єр-міністра Дональда Туска дистанціювався від цієї вимоги, але, за словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, очікує від Берліна «креативного рішення».

Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц перед візитом до Польщі влітку 2024 року пропонував 200 млн євро, однак Туск назвав цю суму недостатньою. За даними Фонду польсько-німецького примирення, після попереднього звернення в травні приватні донори з Німеччини перерахували понад 35 тисяч євро. Частині нужденних уже надали одноразову допомогу.

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