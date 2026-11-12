Жертви Sodalicio попросили Папу Лева XIV про зустріч у Перу — Tagesschau

У Перу група з 33 людей, які заявляють, що постраждали від насильства в католицькому русі Sodalicio, підписала відкритий лист до Папи Лева XIV. За словами одного з підписантів Хосе Ескардо, вони просять понтифіка зустрітися з ними та звернути увагу на незавершений процес розпуску організації. Про це повідомляє Tagesschau.

За даними американського порталу Bishop Accountability, упродовж останніх років у Перу 77 священнослужителів публічно звинувачували у насильстві. Представниця порталу Енн Барретт-Дойл заявила, що ця цифра може бути лише незначною часткою реальної кількості випадків.

Звинувачення проти Sodalicio

Sodalicio — ультраправа католицька мирянська організація, заснована 1977 року як противага лівій теології визволення в Латинській Америці. Ескардо, який приєднався до руху у 17 років, заявив, що його та інших учасників примушували до фізичного насильства й принизливих практик, а частина людей зазнала сексуального насильства.

За його словами, він публічно звинуватив Sodalicio у насильстві ще 2000 року й після цього роками отримував погрози. Справу також досліджували журналісти Педро Салінас і Паола Угас. Ескардо називає організацію злочинною мережею та пов'язує її діяльність зі сексуальними посяганнями, зловживанням владою, захопленням земель і незаконними фінансовими операціями.

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Розпуск руху та вимоги заявників

Папа Франциск розпустив Sodalicio у 2025 році. Ескардо стверджує, що важливу роль у цьому відіграв Роберт Превост, який тоді був єпископом Чиклайо, а нині є Папою Левом XIV. Превост майже 21 рік працював у Перу — спочатку як місіонер, а згодом як єпископ — і має перуанське громадянство.

У листі група заявляє, що після розпуску Sodalicio досі немає справедливості, відшкодування, належного захисту та механізмів запобігання насильству. Паола Угас також заявила, що пов'язані з рухом люди зберігають вплив у Перу, зокрема в єпископській конференції, яка долучалася до організації поїздки Папи.

Під час візиту до Аргентини Лев XIV зустрівся з постраждалими від насильства, однак представників груп, які окремо просили про зустріч, серед них не було. Ескардо розкритикував непрозорий, на його думку, порядок відбору учасників. Аргентинська соціологиня Ана Лурдес зазначила, що, на її оцінку, у церкві помітні зміни у ставленні до жертв, однак приховування таких випадків усе ще лишається системною проблемою.

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