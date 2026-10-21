Жінка на Островах Кука готова до затримання заради транзиту — RNZ World

Громадянка Шрі-Ланки, яка застрягла на Раротонзі на Островах Кука, заявила, що готова до затримання, якщо це переконає владу Нової Зеландії чи Австралії дозволити їй транзит до батьківщини. 49-річна жінка не може залишити острів, оскільки їй не вдається отримати транзитні візи, повідомляє RNZ World.

Проблема з транзитними візами

Жінка перебуває на Раротонзі з 2023 року та нині залежить від фінансової підтримки родини. Вона не має чинної візи для перебування на Островах Кука, однак місцева імміграційна служба не може нічого вдіяти, доки Австралія або Нова Зеландія не нададуть їй транзитної візи.

Імміграційна служба Нової Зеландії заявила, що не вважає, ніби жінка справді має намір лише транзитом перетнути країну. Вона також розглядала маршрут через Таїті, але цей варіант їй не схвалили. За словами жінки, вона погодилася б залишити Острови Кука морським шляхом, якщо для цього будуть дотримані необхідні процедури.

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Заяви австралійської влади

Міністерство внутрішніх справ Австралії відмовилося коментувати окрему справу. Водночас відомство нагадало, що всі негромадяни Австралії повинні відповідати вимогам міграційного законодавства, зокрема щодо особи, стану здоров’я, характеру та безпеки.

Для транзиту через Австралію мандрівник має перебувати за межами країни та мати подальшу поїздку протягом 72 годин або відповідати іншим визначеним умовам. За словами жінки, після вбивства чоловіка вона виїхала зі Шрі-Ланки, працювала в Гонконзі, а в березні 2023 року отримала робочу візу Нової Зеландії та подала заяву про надання притулку.

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