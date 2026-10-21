Жінка в Пакистані заявила про спробу зґвалтування та бездіяльність поліції — Dawn

У Бахавалпурі, Пакистан, жінка заявила, що погрожує вчинити самоспалення, якщо поліція не зареєструє її скаргу про нібито спробу зґвалтування з боку молодшого брата її чоловіка. Про це повідомляє Dawn.

Заяви жінки

За словами заявниці, кілька днів тому молодший брат її чоловіка намагався її зґвалтувати. Вона стверджує, що після розповіді чоловікові про інцидент той зробив їй догану та застосував до неї насильство через звинувачення на адресу свого брата.

Жінка також заявила, що повідомила про це поліцію, однак правоохоронці не зареєстрували її заяву. Коли вона розповіла братам про ситуацію, ті звернулися до її чоловіка та його молодшого брата.

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Втручання поліції

За твердженням жінки, її чоловік, його брат та ще четверо людей застосували насильство до неї та її братів. Після виклику поліції всіх доправили до відділку в Хайрпур-Тамевалі. Заявниця каже, що замість реєстрації її скарги поліція оформила справу щодо неї та її братів.

Вона звернулася до головного міністра та окружного керівника поліції Бахавалпура із закликом зареєструвати її заяву й затримати підозрюваного. Речник поліції повідомив Dawn, що справу розглядатимуть відповідно до закону.

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