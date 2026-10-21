Жінка визнала провину в підпалі відділення психіатрії — ABC News Australia

В австралійському місті Берні, штат Тасманія, 28-річна жінка визнала провину за обвинуваченням у підпалі психіатричної клініки Spencer Clinic при Північно-Західній регіональній лікарні. Вона взяла участь у засіданні магістратського суду Берні відеозв’язком із в’язниці, повідомляє ABC News.

Справу передали до Верховного суду

Жінці висунули одне обвинувачення в підпалі. Під час слухання суд не розглядав обставин справи. Магістратка Кеті Едвардс відклала її до грудня, коли суддя Верховного суду розгляне фактичні обставини та призначить покарання.

На початку засідання адвокатка Служби юридичної допомоги Тасманії Клер Вілліс повідомила, що від імені своєї клієнтки заявить про визнання вини. Магістратка попросила обвинувачену підписати примірники заяви про визнання вини, які їй передали до в’язниці.

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Пожежа пошкодила клініку

Пожежа в Spencer Clinic сталася 19 вересня. Екстрені служби викликали до лікарні близько 18:30, а пожежникам знадобилося кілька годин, щоб локалізувати вогонь. Полум’я завдало будівлі значних пошкоджень. Наступного дня поліція Тасманії повідомила про висунення обвинувачення 28-річній жінці, яку взяли під варту.

На момент пожежі у відділенні перебували 19 пацієнтів, для яких довелося шукати ліжка в інших лікарнях Тасманії. На початку жовтня міністерка охорони здоров’я Бріджит Арчер заявила, що більшу частину потужностей клініки планують відновити в листопаді, однак частину будівлі доведеться демонтувати.

У лікарні вже ведуть роботи, щоб відкрити 10 одномісних палат у вцілілій частині будівлі. Ще вісім ліжок мають невдовзі з’явитися в іншій частині лікарняного кампусу. Уряд Тасманії також планує збудувати окремий психіатричний заклад на 22 ліжка: на проєкт передбачено 40 млн австралійських доларів, а завершення будівництва очікують у 2028 році.

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