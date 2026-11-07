Жінки становлять лише 8% ліцензованих пілотів Австралії — ABC News Australia

В Австралії жінки становлять лише 8% ліцензованих пілотів, свідчать останні дані Управління безпеки цивільної авіації. Про це повідомляє ABC News Australia. Пілотеси, які працюють у регіоні Кімберлі на півночі Західної Австралії, вважають, що залучити більше жінок до професії можуть видимість успішних фахівчинь, професійні контакти та зрозуміліші кар'єрні шляхи.

Стереотипи в професії

Старша пілотеса Shoal Air у Брумі Каролайн Джеймісон розповіла, що пасажири нерідко просять у неї поради для дочок, які цікавляться польотами. За її словами, приклад жінок, які вже працюють у галузі, допомагає дівчатам побачити авіацію як можливу професію.

Водночас Джеймісон зазначила, що традиційні гендерні стереотипи досі трапляються: деякі пасажири спершу приймали пілотес за бортпровідниць. Вона додала, що кількість жінок в індустрії поступово зростає.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливості в Кімберлі

Старша пілотеса Shoal Air у Кунунуррі Ґрета Тейн назвала робоче середовище в авіації згуртованим, особливо у віддалених районах, де колеги мають підтримувати одне одного. Вона закликала дівчат не відмовлятися від кар'єри в авіації через стать, зазначивши, що робота має труднощі, але є корисною та приносить задоволення.

Віцепрезидентка Australian Women Pilots Association і пілотеса гелікоптера Гіларі Вілкінс заявила, що для збалансованішого представництва потрібні професійні мережі та політика роботодавців, дружня до сімей. За її словами, у Кімберлі новачки можуть здобути значний досвід у польотах з одним пілотом, самостійно ухвалюючи рішення щодо маршруту, пального та пасажирів.

Федеральний уряд Австралії у 2019 році запустив Women in the Aviation Industry Initiative, виділивши 8 млн доларів на збільшення участі та утримання жінок в авіаційному секторі. Ініціатива передбачала цільові програми розвитку кар'єрних шляхів і професійного розвитку. У 2023 році профільне міністерство оприлюднило стратегічний план реалізації ініціативи до 2026 року.

Читай нас у