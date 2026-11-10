Жінку з Коубер-Педі взяли під варту у справі про напад на дитину — ABC News Australia

У місті Коубер-Педі в Австралії жінку взяли під варту після того, як вона постала перед судом у справі про ймовірний напад на її дитину та задушення. За даними ABC News Australia, після затримання їй відмовили у звільненні під поліцейську заставу, а в суді вона не подавала клопотання про заставу.

Обставини справи

Поліція затримала жінку після того, як очевидці ймовірного інциденту звернулися до правоохоронців. Дитину невдовзі знайшли в безпеці під опікою родичів. Їй надали медичну допомогу через незначні травми.

Серед обвинувачень, про які повідомляє ABC, — напад за обтяжувальних обставин, задушення та погрози, що створюють небезпеку для життя. Ці обвинувачення ще мають бути розглянуті судом.

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Подальший розгляд

Наступне судове засідання у справі заплановане на пізніше цього місяця. Сержант поліції Коубер-Педі Девід Фінлейсон подякував очевидцям, які повідомили про інцидент і надали інформацію слідчим. За його словами, швидке звернення свідків сприяло оперативному реагуванню поліції та просуванню розслідування.

У штаті Південна Австралія обвинувачення у задушенні може передбачати максимальне покарання до семи років ув’язнення. Якщо внаслідок задушення, удушення або перекриття доступу повітря людина знепритомніла, максимальний строк може сягати 10 років.

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