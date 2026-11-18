У Брукліні, США, Денгейн Омарі Джек подав позов проти свого орендодавця та кількох будівельних компаній після обвалу житлового будинку на Флетбуш-авеню, внаслідок якого загинули вісім людей. Позивач стверджує, що за кілька тижнів до трагедії повідомляв про видимі тріщини у цегляній кладці. Про це повідомляє The Guardian.

Заяви про тріщини

За даними позову, 48-річний Джек у жовтні побачив тріщини біля входу до будинку, сфотографував пошкодження та надіслав знімки орендодавцю. У судовій заяві йдеться, що позивачеві нібито повідомили: цей стан не був відповідальністю орендодавця або його не можна було виправити.

Будинок обвалився 11 листопада на сусідній будівельний майданчик. Поруч уже демонтували іншу споруду та проводили земляні роботи для нового житлового проєкту. Причину обвалу ще встановлюють. Серед загиблих були двоє дітей, ще кілька людей зазнали травм.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позов та розслідування

Джек прагне притягнути до відповідальності орендодавця та компанії, пов’язані з обома об’єктами. У позові стверджується, що відповідачі не організували своєчасного й належного обстеження конструкцій, не забезпечили необхідного захисту або ремонту та не вжили належних заходів після повідомлень про стан будинку і земляні роботи поруч.

Колишній мешканець, який працює музикантом і діджеєм, жив у квартирі на верхньому поверсі п’ять років. На момент обвалу він працював у школі. Під завалами залишилася його музична колекція з тисячами альбомів, яку він збирав близько 30 років і оцінив більш ніж у 100 тисяч доларів.

Будинок, зведений 1930 року, мав 98 зафіксованих порушень із 1972 року, свідчать записи міського департаменту житлового господарства, збереження та розвитку. За останній рік видали 11 порушень, зокрема щодо небезпечної електропроводки та водопостачання систем пожежогасіння. Міський департамент будівель і правоохоронці розслідують стан зруйнованого будинку та будівельні роботи на сусідній ділянці.

Читай нас у