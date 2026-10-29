Житель Дубая перетворив частину дому на музей історії ОАЕ — The National

Житель Дубая Шаукат Алі Рана облаштував у частині сімейного будинку в районі Мірдіф мінімузей, присвячений історії Об’єднаних Арабських Еміратів. У його колекції — старі паспорти, фотографії, дозволи на поїздки між еміратами, валюта, рахунки, радіоприймачі, телевізори та інші речі, що документують зміни в країні від кінця 1960-х років, повідомляє The National.

Архів родини

Рана прибув до нинішніх ОАЕ хлопчиком у 1968 році та приєднався до батька Рафі, який обійняв операційну посаду в Pakistan International Airlines. Тоді територія Договірних держав перебувала під британським протекторатом, що тривав до утворення ОАЕ у 1971 році.

Систематизувати зібрання Рана почав під час пандемії Covid-19. Він перетворив частину кухні на виставковий простір та розташував експонати у хронологічному порядку. На стінах розміщені чорно-білі світлини, частину з яких зробив сам колекціонер. Серед експонатів також є старі камери, програвачі платівок, телевізори, офіційні документи й грошові знаки.

Документи та перші роки ОАЕ

Колекція містить рахунки за воду 1970-х років, водійські посвідчення та перепустки, які були потрібні для перетину між еміратами до їхнього об’єднання. Одним із документів є оригінальна торгова ліцензія 1958 року на сімейний бізнес, заснований разом із дядьком Рани Мохаммедом Садіком. На ній указано абонентську скриньку №504504, якою компанія користується й нині.

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Спочатку родинний бізнес надавав поштові й телеграфні послуги для іноземних працівників та їхніх родин за кордоном. Згодом він зайнявся фотографією і друком, імпортуючи камери, фотохімікати, папір та плівку. Тепер компанія надає послуги цифрового друку й експортує цифрове мистецтво.

Свідчення повсякденного життя

У домашньому музеї зберігаються індійські рупії, що раніше використовувалися в Договірних державах, а також катарські ріяли й дирхами ОАЕ. Окремі вітрини присвячені пам’ятним медалям, монетам і маркам, зокрема пов’язаним із місією «Аполлон-14» 1971 року та космічними програмами ОАЕ.

Серед фотографій є знімок, на якому Рана стоїть на сімейному Volkswagen після п’ятигодинної подорожі пустелею до Абу-Дабі на авіашоу з нагоди першого Національного дня ОАЕ у 1972 році. За його словами, для виїзду з Дубая був потрібен дозвіл поліції Дубая, а для в’їзду до Абу-Дабі — окрема перепустка. Ці документи також увійшли до архіву.

Сини Рани — Аюб, Таймур та Асад — планують продовжувати поповнювати музей. Вони повідомили, що відвідувачі можуть побачити колекцію за попереднім записом через Instagram-сторінку родини.

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