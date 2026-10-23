Житель Ла-Паса приніс блендер до офісу CFE через відключення — Mexico News Daily

Житель Ла-Паса в Мексиці приніс блендер до офісу Федеральної комісії з електроенергії (CFE) та приготував сальсу в коридорі установи. Так він протестував через відсутність електропостачання, яка, за його словами, тривала три тижні, хоча рахунок був оплачений, повідомляє Mexico News Daily.

Протест із блендером

Чоловік заявив, що надавав CFE підтвердження оплати та подавав скарги, однак електрику йому не відновили. Він також сказав, що наступного дня може принести до офісу пральну машину й випрати там речі, якщо установа не відновить послугу.

«Вони добре вміють відключати електрику, але коли йдеться про її відновлення…», — заявив чоловік. Він додав, що не хоче нікому заважати. Деякі медіа називали його продавцем тако. За протестом спостерігали відвідувачі офісу та працівники CFE, а інформація про випадок поширювалася в соціальних мережах.

Ім’я чоловіка не повідомляли. Також медіа не уточнили, у якій громаді він живе та з якої причини йому припинили електропостачання. Невідомо, чи повернувся він до офісу з пральною машиною, а також чи відновили йому електрику.

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Перебої в Ла-Пасі

Протест відбувся після щонайменше двох недавніх відключень електрики в муніципалітеті Ла-Пас. 13 жовтня збій, пов’язаний із підстанцією, залишив без електропостачання понад 13 120 споживачів у населених пунктах Ель-Тріунфо, Сан-Антоніо, Лос-Планес і Ель-Саргенто. Перед цим повідомляли про відключення, яке тривало п’ять днів.

Проблеми з електропостачанням у Ла-Пасі фіксували і раніше. У серпні мешканці оприлюднили маніфест із вимогою до CFE, федерального уряду та Конгресу вжити заходів після серії перебоїв, частина з яких тривала понад добу. Вони також скаржилися на коливання напруги та відключення під час спекотної погоди.

Схожий протест 6 жовтня відбувся в Тіхуані: місцеві жителі, які повідомляли про три-п’ять днів без електрики, принесли до офісу CFE зіпсовані продукти та залишили їх у зоні обслуговування клієнтів.

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