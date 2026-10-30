Житель Тегерана заявив про загибель 12 родичів під час атаки 9 березня — Al Jazeera

У Тегерані, Іран, Хамед Мірзаеї розповів, що внаслідок атаки на житловий будинок 9 березня загинули 12 членів його родини, зокрема його 26-річна дружина Мохадесе. За його словами, рік тому подружжя оселилося в квартирі родинного будинку та готувалося до появи дитини.

Атака на будинок

Як пише Al Jazeera, 9 березня Мірзаеї вийшов із дому близько 13:00, щоб заїхати на роботу. О 14:30 дружина написала йому з проханням купити ліки від головного болю. Коли він спробував передзвонити, її телефон був недоступним, як і телефони інших родичів.

Мірзаеї стверджує, що почув свист приблизно за п’ять хвилин до повернення додому — тоді стався перший ракетний удар. У наступні хвилини, за його словами, у будинок влучили ще п’ять ракет. Коли чоловік дістався місця, будівля горіла, а сходи на другий поверх, де перебувала його дружина, були зруйновані.

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Пошуки під завалами

За словами Мірзаеї, представники Червоного Півмісяця допомогли визволити з-під уламків кількох сусідів із першого поверху. Водночас його родичів у перші години після удару не знайшли. До вечора в будівлі більше нікого не виявили, а 12 членів його родини вважалися зниклими безвісти.

Чоловік повідомив, що протягом 20 днів щодня повертався до руїн і шукав близьких серед уламків та решток ракет. Серед загиблих він назвав дружину, батьків, дідуся, бабусю, дядька та інших родичів. За його словами, будинок зводили його дідусь і брат батька, а квартири в ньому розподілили між членами сім’ї.

Через сім місяців після атаки Мірзаеї, за його словами, продовжує приходити до зруйнованого будинку. Він сказав, що відчуває, ніби його життя поховане під цими руїнами.

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