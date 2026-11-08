Жителі Батама протестували через перебої з водою біля дата-центрів — The Japan Times

Жителі індонезійського острова Батам провели протести біля Nongsa Digital Park через перебої з водопостачанням. Місцеві жителі пов’язують нестачу води з будівництвом дата-центрів для потреб штучного інтелекту, повідомляє The Japan Times.

54-річний Жуніарді Адінда Сембірінг Гурукінаян розповів, що через перебої з водою іноді не міг прийняти душ. За його словами, без води мешканці не можуть готувати рис та овочі. У найгірший період десятки людей стихійно протестували біля цифрового парку, який має статус спеціальної економічної зони.

Пояснення водоканалу та влади

Представник оператора водопостачання Air Batam Hilir Гінда Аламсьях заявив, що рівень води в розташованому поруч водосховищі Нонгса різко впав через тривалу посуху й низькі опади. Ситуацію також ускладнила несправність електрообладнання в системі водопостачання. Водночас, за даними галузевого джерела, Nongsa Digital Park отримує воду з іншого водосховища — Дуріангканг.

Мер Батама та керівник місцевого органу BP Batam Амсакар Ачмад у жовтні заявив, що перебої з розподілом води не були спричинені дата-центрами, штучним інтелектом або інвесторами цієї галузі. Скорочення постачання він пояснив погодними та кліматичними чинниками.

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Жителі прибережного села Мата Ікан повідомили, що для гігієнічних потреб їм доводилося використовувати морську воду. Мешканка Суласрі сказала, що водна криза триває близько року й особливо загострилася протягом останніх шести місяців. Уряд розвозить воду автоцистернами, однак, за її словами, вода має неприємний запах і жовтуватий колір.

Вимоги до девелоперів

Наприкінці вересня влада наказала девелоперам споруджувати установки для опріснення морської води для охолодження, щоб зменшити навантаження на місцеві ресурси. Серед компаній, що мають діючі або заплановані дата-центри в Nongsa Digital Park, названі BW Digital, DayOne та Princeton Digital Group.

Компанія Gaw Capital Partners заявила, що обізнана із занепокоєнням і розчаруванням мешканців через дефіцит води. Вона зазначила, що її дата-центри мають використовувати поєднання інженерних рішень, ефективного проєктування та відновлюваних джерел енергії. Серед таких підходів — замкнені системи водокористування, які дають змогу повторно використовувати воду та зменшувати потребу у прісній воді.

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