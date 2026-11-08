Жителі Ікізкея закликали лідерів COP31 відвідати Акбелен — Cyprus Mail

Жителі села Ікізкей у південно-західній турецькій провінції Мугла закликали учасників кліматичного саміту COP31 відвідати район лісу Акбелен, щоб на власні очі побачити наслідки багаторічного видобутку лігніту. Місцева виборна посадовиця Неджла Ішик заявила, що глави держав і представники ООН, які зберуться в Анталії, мають відвідати її громаду неподалік вугільної шахти, повідомляє Cyprus Mail.

Конференція ООН з питань зміни клімату стартує в понеділок в Анталії та триватиме до 20 листопада. Однією з її тем має бути перехід до чистішої енергетики. Туреччина пропонує погодити добровільну ціль зі збільшення електрифікації, однак вона не зменшить викиди, якщо електроенергію не вироблятимуть із низьковуглецевих джерел.

Видобуток і енергетика

За даними аналітичного центру Ember, торік вугілля було найбільшим джерелом виробництва електроенергії в Туреччині — його частка становила 34%. Видобуток у районі Акбелена забезпечує паливом електростанції Єнікей і Кемеркей, які разом виробляють трохи понад 2% електроенергії країни.

Жителі та екологічні активісти, які виступають проти розширення видобутку, стверджують, що роботи знищують ліс і загрожують оливковим гаям, сільськогосподарським землям та місцевим громадам. За словами Неджли Ішик, її будинок розташований за кількасот метрів від шахти, яка поступово наближалася внаслідок розширення протягом десятиліть.

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Затримання та судові справи

Донька Неджли Ішик, 26-річна Есра, провела 42 дні під вартою до суду після протесту проти запланованого відчуження земель для видобутку. У липні суд засудив її до двох років ув'язнення за опір посадовцям; вона залишається на волі до рішення за апеляцією.

Human Rights Watch у жовтневій доповіді заявила, що турецька влада свавільно затримувала та переслідувала екологічних протестувальників в Акбелені й інших регіонах країни. Правозахисна організація також заявила про примусовий розгін ненасильницьких акцій. Уряд Туреччини стверджує, що поліція втручається, коли демонстрації є незаконними або загрожують громадському порядку.

Міністр енергетики Альпарслан Байрактар заявив іноземним медіа, що Туреччина працює над справедливим переходом до чистішої енергетики, однак це складно через зайнятість тисяч людей у шахтах. За його словами, Анкара планує до 2040 року досягти 10 гігаватів потужності атомної генерації.

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