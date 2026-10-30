Жителі Йоганнесбурга протестують через тривалі перебої з водою — Daily Maverick

У Йоганнесбурзі, ПАР, жителі районів Кенсінгтон, Парктаун, Мелвілл і Ленасія провели протести через тривалі перебої з водопостачанням. Люди вимагали від міської влади відновити подачу води, надати чіткі терміни ремонтів і забезпечити відповідальність за стан мережі, повідомляє Daily Maverick.

29 жовтня мешканці Кенсінгтона зібралися на перехресті Квін-стріт та Альбертіна Сісулу-роуд. Серед учасників був 66-річний перукар Ніл Голланд, який розповів, що через відсутність води не може повноцінно працювати: салону потрібна вода для миття волосся та змивання фарби. За його словами, клієнтів доводиться відмовляти, а дохід бізнесу різко скоротився.

Резервуар працює в обхідному режимі

Перебої у східних передмістях міста пов’язують із резервуаром Alexander Park, що забезпечує водою 12 районів, зокрема Кенсінгтон, Без-Веллі та Малверн. Об’єкт уже кілька місяців працює в обхідному режимі через відкладений ремонт, хоча кошти на його обслуговування раніше передбачали.

Незалежний експерт з водопостачання та санітарії Річард Голден пояснив, що за такого режиму резервуар не створює запасу тиску. Коли Rand Water обмежує магістральне постачання, цього запасу немає, щоб подати воду на розташовані вище вулиці. Голланд також звернув увагу на витоки чистої води з прорваних труб, які, за його словами, можуть залишатися без ремонту днями або тижнями.

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Наслідки для мешканців і мережі

Жителька Довнвілла Вільгельміна Мартін повідомила, що її громада понад 50 днів потерпає від нестачі води. Через розсіяний склероз і міастенію їй складно переносити та піднімати ємності з водою, тому цим після роботи займається її чоловік.

Координаторка WaterCAN Номса Даела зазначила, що особливо вразливими є літні люди, яким важко стояти в чергах до водовозів і переносити 20-літрові відра. За її словами, частина пенсіонерів змушена платити іншим людям за доставку води зі своїх соціальних виплат.

Голден стверджує, що приблизно 30–35% очищеної води, яка надходить до Йоганнесбурга, втрачається через зношені труби та витоки з резервуарів. Він також пов’язав часті аварії з періодичним обмеженням подачі: після відновлення потоку в трубах виникають сильні перепади тиску, відомі як гідроудар.

Johannesburg Water визнала обмеження системи водопостачання та заявила, що проводить регулювання подачі, пошук витоків і ремонт труб. Компанія також закликала райони з високим споживанням скоротити використання води.

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