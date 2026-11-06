Жителі Хартума повідомили про хвилю злочинності — The National

Жителі Хартума, столиці Судану, повідомляють про хвилю злочинності після того, як Збройні сили Судану (SAF) наприкінці 2024 року повернули місто під свій контроль. Мешканці пов’язують зростання кількості злочинів із членами озброєних угруповань, союзних із SAF, пише The National.

Інженер Абдель Рахман Тарек після початку війни у квітні 2023 року виїхав із родиною до Саудівської Аравії. У травні він сам повернувся до Хартума, щоб відремонтувати пошкоджений боями сімейний будинок і оцінити умови життя. Згодом він планував перевезти до Судану родину, але відмовився від цього після нападу.

За словами Тарека, троє озброєних чоловіків зупинили вантажівку, якою він перевозив будівельні матеріали. Вони забрали гроші та телефон, поїхали на його автомобілі й залишили чоловіка зі зв’язаними за спиною руками. Військовослужбовці знайшли його, розв’язали та відвезли подати заяву до поліції.

Озброєні групи у столиці

За даними видання, серед озброєних формувань у столиці є колишні бійці дарфурських повстанських груп, ісламістські ополченці та члени Сил швидкої підтримки (RSF), які перейшли на бік SAF. Водночас незрозуміло, чи злочини скоюють окремі люди або за ними стоїть конкретне угруповання.

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Поліція Хартума не відповіла на запити про коментар. Представник місцевої влади послався на звіт служби безпеки від 29 жовтня, де йдеться про «стабільність» злочинності та затримання 539 людей, серед яких 16 іноземців і 49 рецидивістів. У звіті не зазначено, за який період провели затримання та які саме злочини інкримінують цим людям.

Відключення електрики та побоювання жителів

Мешканець Хартума Абдель Рахім Соліман заявив, що тривалі відключення електрики, через які вулиці залишаються без освітлення, посилили тривогу людей, особливо на околицях і в малонаселених районах. За його словами, останніми тижнями у місті стало менше озброєних груп і злочинів, однак їхній рівень залишається високим.

П’ять місяців тому в Омдурмані, одному з трьох міст агломерації Хартума, під час пограбування загинув 17-річний двоюрідний брат Солімана. За словами родича, юнак чинив опір двом озброєним чоловікам на мотоциклі.

Відставний полковник армії та аналітик із безпеки Джафар Аббас вважає, що недовіра до здатності влади відновити порядок стримує повернення переміщених суданців. Він зазначив, що безпека поліпшилася порівняно з періодом боїв на вулицях столиці, але зброя досі перебуває в руках груп, які держава не повністю контролює.

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